SEVENTEENの弟分で韓国の6人組ボーイグループ「TWS（トゥアス）」が9日、横浜・ぴあアリーナMMでファンミーティング「42：CLUB」を開催した。約1年ぶりのファンミーティングで、8日から2日間で3公演を行い、3万人を動員した。「廃部の危機にひんした運動部」をコンセプトに、ジャージーのような衣装に身を包んだ6人が個性的なパフォーマンスを披露。普段のライブでは見られないおちゃめでにぎやかなコーナーで、会場を盛り上げた。