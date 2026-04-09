日向坂46の17枚目シングル「Kind of love」（5月20日リリース）に収録される、アンダーメンバーひなた坂46（ひらがなひなた）による共通カップリング楽曲「Empty」のフォーメーションが9日、公開され、四期生の平岡海月（ひらおか・みつき＝24）が初めてセンターを務めることが発表された。5日に横浜スタジアムで行われたライブ「7回目のひな誕祭」で「17th Singleひなた坂46LIVE」を6月に開催することも発表されていた。四〜五