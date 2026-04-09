韓国発の６人組ボーイグループ「ＴＷＳ（トゥアス）」が９日、神奈川・ぴあアリーナＭＭでファンミーティングを行った。２日間３公演を完走。「ＨＯＴＢＬＵＥＳＨＯＥＳ」でステージの幕が上がると、４２（サイ、ファンネーム）からの熱い声援で迎えられ、リーダーのＳＨＩＮＹＵは「今日、雰囲気いいですね！」とハイテンションに話した。ステージではメンバーが運動部の部長として対決するコーナーのほか、ユニット曲