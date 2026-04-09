俳優・山粼賢人が２０２８年の大河ドラマで主演を務めることが決定し、話題を呼んでいる。山粼は９日に自身のインスタグラムを更新し、「ＮＨＫ２０２８年大河ドラマ『ジョン万』中濱万次郎さんを演じさせていただきます！よろしくお願いします！」と記し、「２０２８年大河ドラマジョン万」という文字を背景に、スーツ姿でのショットを披露した。この投稿には「賢人くん大河主演決定おめでとう」「待って