「モーニング娘。’２６」の牧野真莉愛（２５）が９日、今春のツアーをもって卒業することを発表した。小学６年生からハロプロ研修生として活動し、２０１４年のグループ加入から約１２年にわたって活動。長きにわたってファンを魅了してきたトップアイドルが大きな決断を下した。記者が初めて直接取材したのは２０２５年３月。大の野球好きであることから、同月に東京ドームで行われたドジャース対カブスＭＬＢ日本開幕戦の見