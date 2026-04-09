◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人・竹丸和幸―ヤクルト・吉村貢司郎（１８時・東京ドーム）◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ・東克樹―広島・床田寛樹（１８時・横浜）◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日・柳裕也―阪神・村上頌樹（１８時・バンテリンドーム）◆パ・リーグ楽天・荘司康誠―オリックス・曽谷龍平（１８時・楽天モバイル）◆パ・リーグ西武・渡辺勇太朗―ロッテ・河村説人（１８時・県営大宮）