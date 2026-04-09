ACIDMANが6月27日、＜ACIDMAN 13th ALBUM「光学」全曲初披露ライブ＆第2回壇上交流会＞の模様を収録したライブ映像作品をリリースすることが発表となった。これは本日4月9日よりスタートした全国ツアー＜ACIDMAN LIVE TOUR “光学”＞初日のKT Zepp Yokohama公演MCにて大木伸夫(Vo, G)より発表されたもの。2025年12月に開催された同全曲初披露公演は、13thアルバム『光学』(2025年10月発表)を収録曲順に生演奏初披露したコンセプト