流行を気にしなくても定番のボブなら安心、と選んでいるなら黄色信号。オーソドックスな良さもあるけれど、時代に合わせてアップデートすると、積極的におしゃれを楽しんでいる大人女性になれそうです。今の状態をベースにして、手軽に挑戦できるのがウルフボブ。レイヤーの軽やかな動きで、鮮度の高さをアピールしてみて。 控えめでも格段に爽やか 初めてウルフに挑戦する人や大胆なイメ