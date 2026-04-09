人気オンラインカードゲーム「Shadowverse: Worlds Beyond（シャドウバース ワールズビヨンド）」が9日、公式サイトを更新。プロゲーマー・MURA氏に対して、「厳しいペナルティ」を与えることを発表した。MURA氏は3日に開催されたeスポーツチームによるドラフト会議で、同ゲームのプロリーグ「Shadowverse Premier Series 26―27」に出場するプロゲーマ