記事ポイントスター食堂101年目に「京都洋食 スター食堂 總本店」が2026年4月28日オープン100年前のサービスマニュアルと幻のメニューを開店記念レセプションで特別公開炭焼きグリルと鉄板で旬を味わう“大人の洋食屋”が京都錦に復活 スター食堂が、40年の時を超えて「京都洋食 スター食堂 總本店」を京都市中京区寺町錦にオープンします。創業101年目の節目に、京都の洋食文化を受け継ぎながら現代の一軒としてよみがえる点