記事ポイント6.6オンスTシャツを定番化した「D-FACTORY」の新カタログvol.10発刊企業ユニフォームからイベント、アーティストグッズまで広がる厚手無地ウェアリサイクル生地のデニム風商品やヴィンテージ加工など独自性の高い新作掲載 法人向け通販サイト「SLOTH ETHICAL WEAR」が、最新カタログ「vol.10 Wholesale Catalog」を発刊しています。なかでも「D-FACTORY」は、日本市場で新定番として打ち出す6.6オンスTシャツを軸