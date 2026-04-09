記事ポイント柔らかく丈夫なメッシュを採用した「SPRINT 2.1 DISC MID」が2026年4月下旬より展開DISCレーシングシステム搭載で手袋をしたまま着脱しやすいミッドカット仕様JSAA規格 A種認定と耐熱・耐油ソールで軽さと安全性を両立 ユニワールドは、PUMA SAFETYの日本向け軽量シリーズ「JAPAN ATHLETIC」から「SPRINT 2.1 DISC MID」を2026年4月下旬より全国の作業用品店やホームセンター、ネットショップなどで展開します。