社民党の前参院議員の大椿裕子氏が8日にX（旧Twitter）を更新。社民党党首選の記者会見で発言を禁じられた理由について推測した。 6日に決選投票が行われた社民党の党首選。福島みずほ党首が再選を決めたが、その後の会見の中に大椿氏とラサール石井副党首が同席していたにも関わらず、記者からの質問への回答が認められず、大椿氏が途中退席する騒動となった。 なお、この対立候補に発言を認めなかったことについて、福