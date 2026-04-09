9人組グループ・Snow Manの佐久間大介がパーソナリティを務める、11日放送の文化放送『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜後8：00）では、声優の市ノ瀬加那がゲスト出演する。【写真】きゅん…猫ちゃんにはなちゅー寸前の佐久間大介市ノ瀬は、『葬送のフリーレン』のフェルン役や『メダリスト』の狼嵜光役、『機動戦士ガンダム 水星の魔女』のスレッタ・マーキュリー役など、数々の作品に出演して