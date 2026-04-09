6人組ボーイグループ・TWS（トゥアス）が、8日、9日の2日間にわたり神奈川・神奈川ぴあアリーナMMでファンミーティング『2026 TWS 2ND FANMEETING＜42:CLUB＞IN JAPAN』を開催。全3公演で計3万人の42（SAI／ファンネーム）を熱狂させた。ここでは、8日公演の模様をレポートする。【ライブ写真】学ラン風衣装で…大人っぽい表情も見せたTWS日本で2度目となるファンミーティングは、「HOT BLUE SHOES」で幕を開けた。TWSの専売特