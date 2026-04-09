男性グループ「JO1」が8、9の両日、東京ドーム公演を行った。昨年4月以来1年ぶりの東京ドーム公演で、単独ライブは今年初の開催。メンバーは「ただいま東京ドーム！」と絶叫し、代表曲「BECLASSIC」「SuperCall」「HandzInMyPocket」を特別アレンジで披露。木全翔也（26）がこの公演のために書き下ろした新曲「EIEN」をはじめ、「Dot―Dot―Dot」など初披露曲を連発し観客を沸かせた。昨年は初のワールドツアーを開催