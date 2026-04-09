消費減税や給付付き税額控除の制度設計を話し合う「社会保障国民会議」の3回目の有識者会議が開かれました。9日の会議から、給付付き税額控除の具体的な制度設計についての議論が始まり、支援の単位を個人とするか世帯とするかや、支援の対象などについて意見が交わされました。支援の単位については、「税・社会保険料の負担が個人単位なので、負担軽減目的とする給付付き税額控除の単位も個人単位にするのが適当」など、個人単位