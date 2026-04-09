子役から活動している俳優の毎田暖乃（14）が、中学3年生になったことを報告し、最新ショットを披露。「めっちゃ大人っぽくなってる」「え〜もう中3なん？大きなって〜」「綺麗なお姉さんになったね〜」など、驚きの声が寄せられた。【映像】毎田暖乃の幼少期や現在の姿（複数カット）2019年にNHKの朝ドラ『スカーレット』で大島優子の娘役としてデビュー。2020年放送の『おちょやん』では杉咲花の幼少期を演じて注目され、202