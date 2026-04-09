政府が検討している防衛装備品の輸出ルールの緩和を巡り、中道改革連合など3党は9日、国会への事前通知など審査の厳格化を求める提言案をまとめた。防衛装備品の輸出ルールの緩和を巡っては、目的を限定する「5類型」を撤廃し、殺傷能力のある武器を含む完成品の輸出を原則容認する方向で、際限のない輸出への歯止め策が焦点となっている。中道、立憲民主、公明の3党は9日午後、政策責任者らの合同会議で、政府への提言案について