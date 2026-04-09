タマネギの皮やニンジンのヘタ、キャベツやブロッコリーの芯に、きのこの石づき……。料理のたびに出てくる野菜くずを、毎日捨てていませんか？ それは、高級な美容液やサプリメントを捨てているようなものです。最近は、野菜（=ベジタブル）からとるだし（=ブロス）が、「ベジブロス」として注目されています。野菜の「使わない部分」には、肌をツルツルにし、体を内側から若返らせる驚きのパワーが秘められているのです。今回は