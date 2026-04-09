「ソフトバンク２−０西武」（９日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク・大津亮介が７回を打者２１人で片づける１安打無失点投球で今季初勝利を挙げた。毎回打者３人ずつで片づけた。初回は無死から桑原に左前打を許したが、続く岸を自信の好フィールディングで投ゴロ併殺打に仕留めた。二回も１死から四球で走者を出したが林安可をまたも投ゴロ併殺打に打ち取った。三回は無死から外崎に死球を与えるも、海野が二盗を刺し