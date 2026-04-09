◇パ・リーグ楽天2―4日本ハム（2026年4月9日楽天モバイル最強パーク）楽天が、2連敗で借金生活に逆戻りした。先発のウレーニャは5回2安打無失点。5回は万波、野村、田宮を3者連続で空振り三振に仕留めるなど、尻上がりに状態を上げていたが、下半身に張りが出たため、大事を取って降板。6回に中継ぎ陣が4点を失って逆転された。「3番・一塁」で先発出場した浅村は上半身に張りが出たため、大事を取って交代した。試合