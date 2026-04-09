将棋の第84期名人戦7番勝負第1局は8、9の両日、東京都文京区で指され、後手の藤井聡太名人（23）＝竜王・王位・棋聖・棋王・王将との六冠＝が136手で挑戦者の糸谷哲郎八段（37）を破り、4連覇に向けて白星スタートを切った。本局は藤井名人にとって2026年度、タイトル戦の初戦。糸谷八段は名人初挑戦での奪取を目指す。第2局は25、26日に青森市で行われる。名人戦7番勝負は2日制で、持ち時間は公式戦で最も長い各9時間。先に