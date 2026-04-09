◇パ・リーグ日本ハム4ー2楽天（2026年4月9日楽天モバイル最強パーク）日本ハムは楽天に4−2で逆転勝利を収め、2連勝でカード勝ち越しを決めた。同点に追いついた6回に清宮幸太郎内野手（26）が5号3ランを放った。清宮幸のV弾で逆転勝利も、指揮官は「普通普通。あれくらいはやっとかないと」とさらり。直前の矢沢、水野、奈良間の3連打で同点に追いついた場面に触れ「うれしかったね。必死なんで彼らは」と喜んだ。