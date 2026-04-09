グラビアアイドル榎原依那（28）が9日までにインスタグラムを更新。近影をアップした。榎原は「みんなもうゲットしてくれたかにゃ?」とコメントを記し、両手でダブルピースをした近影を投稿。榎原は胸元が大きくV字に開いたトップスを着用。こぼれ落ちそうな豊満バストと、美谷間をあらわにしている。この投稿にフォロワーからは「こんなに可愛くてスタイル良いのヤバすぎる」「可愛い過ぎるよぉ〜」「素晴らしい」「ドッカァーン!