（資料写真）９日午前１時５分ごろ、横浜市中区曙町３丁目の中華料理店で「火が出ている」と１１９番通報があった。木造２階建てのうち、２階の天井や屋根の一部を焼いた。けが人はなかった。伊勢佐木署によると、出火当時は営業時間外で客はいなかった。男性従業員１人が自力で逃げ出した。