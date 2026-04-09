ABCテレビ（朝日放送）を1月末で退社した、フリーアナウンサー東留伽（28）が9日までにインスタグラムを更新。イメージチェンジをしたことを報告した。「春はイメチェン。やうやう短くなりゆく襟足」とコメントし、襟足をすっきりとカットしたショートヘアー姿をアップした。東アナは黒いノースリーブのトップスを着用し、チラリと脇を見せたポーズをとっている。「甘くもクールにもなる。知的で色気も出せる。そしてセットも楽!乾