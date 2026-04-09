【漫画】本編を読む『今日、私は夫と浮気する』（春乃未果：原作、ELZ：漫画/KADOKAWA）は、夫の不倫疑惑からつながった彼の謎の行動の意味を暴いていく妻の物語だ。専業主婦である亜希の夫・司は、ママ友たちも羨むイクメン＆イケメン夫。亜希はひとり娘を育てながら幸せな日々を送っていたが、セックスレスという切実な悩みを抱えていた。3年前に娘の夜泣きのため別室で寝るようになってから夫婦の夜の生活がなくなっていたの