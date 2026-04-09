【モデルプレス＝2026/04/09】モーニング娘。’26の牧野真莉愛（25）が、6月6日に最終日を迎えるコンサートツアーをもって、グループとハロー！プロジェクトを卒業することを発表。4月9日、グループの公式サイトにて報告された。【写真】“日ハムファン”モー娘。「圧巻のスタイル」タイトドレス姿披露◆牧野真莉愛、卒業発表公式サイトでは「メンバーの牧野真莉愛ですが、4月11日より開催の『モーニング娘。’26 コンサートツアー