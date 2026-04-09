◆米男子プロゴルフツアーメジャー初戦マスターズ第１日（９日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）【オーガスタ（米ジョージア州）９日＝星野浩司】初出場の片岡尚之（ＡＣＮ）は１番をパーでスタートした。ティーショットを右バンカーに入れ、残り１５５ヤードの第２打はグリーン左手前にショート。第３打を１メートルに寄せてセーブした。予選ラウンドはマックス・ホマ（米国）、カ