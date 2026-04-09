韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。「군밤（クンバム）」の意味知ってる？「군밤（クンバム）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、屋台などで販売されているおやつです。「군밤（クンバム）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解