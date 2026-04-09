◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―０ヤクルト＝７回裏降雨コールド＝（９日・甲子園）プロ初勝利を挙げた阪神・茨木秀俊投手がまさかの「ウィニングボールなし」の事態に見舞われた。６回を５安打無失点と好投したが、７回の攻撃で森下が中前安打を放った直後の２死一、二塁で試合が中断。そのまま天候不良でゲームセットとなった。室内で行われたインタビューでウィニングボールについて問われると「持ってないです」と苦笑い。