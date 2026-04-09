◆米男子プロゴルフツアーメジャー初戦マスターズ第１日（９日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）【オーガスタ（米ジョージア州）９日＝星野浩司】恒例のオナラリー（Honorary）スターターによる始球式が行われ、大会が開幕した。大会３勝のゲーリー・プレーヤー（９０）、同６勝のジャック・ニクラウス（８６）、同２勝のトム・ワトソン（７６）の３人が１番のティーグラウンドに登