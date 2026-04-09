9日午後、大阪府大阪狭山市の住宅街で車とペダルなし自転車の事故があり、4歳の男の子が車の下敷きになり、 意識不明の状態で病院に搬送されました。9日午後4時50分ごろ、大阪狭山市池尻中の住宅街の路上で、「車と自転車の事故で子どもが車の下敷きになっている」と通行人から消防に通報がありました。消防によりますと、この事故で4歳の男の子が意識不明の状態で病院に搬送されました。男の子はペダルなし自転車に乗っていて、軽