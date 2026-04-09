モーニング娘。’２６の牧野真莉愛（２５）が９日、今月１１日から開催の「コンサートツアー春−ＲａｙｓＯｆＬｉｇｈｔ−」をもってグループとハロー！プロジェクトを卒業すると所属事務所の公式サイトで発表した。牧野は１２年１１月からハロプロ研修生として活動を開始し、１４年９月にモーニング娘。へ加入。昨年７月からは、生田衣梨奈の卒業に伴う新体制でモーニング娘。サブリーダーに就任していた。プロ野球・日