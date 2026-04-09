俳優でタレント・松村沙友理が、クレハ社による家庭用品新ブランド「Ｒａｋｕｃｈｏ」「ｉｒｅｍｏ」の誕生に伴い、８日までに公開された新ＣＭ「クレハ社員の松村さん」に出演中。商品開発担当を演じている姿が注目を集めている。松村にとっては、３月に第１子を出産してから初のＣＭ出演。「私自身楽しみながら演じさせていただきました」としながら、「調理が“ちょーラク”になる『Ｒａｋｕｃｈｏ』と、食材から日用品まで