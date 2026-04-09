韓国コスメ好きにはたまらないイベントが今年も開催♡ロフトの人気企画「Kコスメフェスティバル2026SS」では、トレンド感あふれるメイク・スキンケア・ヘアケアなどが大集結します。春夏にぴったりの軽やかな使用感やツヤ感アイテムが豊富に揃い、新しい自分に出会えるチャンス。今注目の韓国美容アイテムをチェックしてみてください♪ 話題のメイクアイテム♡ 注目は「Laka サンシールドグローイ