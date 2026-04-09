寿司ネタとして大人気のサーモン。中東情勢の悪化を受けて、ノルウェー産など輸入サーモンが値上がりしてます。そうした中、国産の“ご当地サーモン”が注目されています。「8〜10皿のうち、半分サーモンのときあります」脂の甘みに、とろける食感。回転寿司店でよく食べるネタ、15年連続堂々の1位のサーモン！神奈川県にある回転寿司店では、きょうもサーモンが大人気。味はもちろん、“安さ”も人気の理由の一つでしたが…独楽寿