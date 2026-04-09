高市総理が意欲を示す憲法改正をめぐり、いまの国会では初めてとなる討論がおこなわれました。衆議院では憲法改正の発議に必要な議席を持つ与党。議論は進むのでしょうか。【写真で見る】総理の悲願憲法改正論議は進むか憲法9条が再注目総理の悲願、進むか憲法改正論議高市総理「どのような国を創り上げたいのか、その理想の姿を物語るものが憲法です」2026年2月の施政方針演説で、憲法をめぐって「建設的な議論が加速する」こ