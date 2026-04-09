【ソウル共同】韓国の趙顕外相は9日、イランのアラグチ外相と電話会談し、中東情勢を協議するため特使をイランに派遣する方針を伝えた。アラグチ氏は、ホルムズ海峡を含むイランの立場を説明し、特使派遣を歓迎した。趙氏は、海峡での韓国船舶を含む全ての船舶の自由で安全な航行が速やかに再開される必要性を訴えた。