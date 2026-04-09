「楽天２−４日本ハム」（９日、楽天モバイル最強パーク）楽天が２連敗で借金１となった。初回１死満塁から伊藤裕の中犠飛で１点を先制したが、日本ハムの先発・加藤貴の前に二回以降は沈黙。六回、辰己、中島の連打と四球で無死満塁の好機を作ったが、ここで登板した２番手・玉井の前に伊藤裕が三ゴロ、ボイトは遊ゴロ併殺に倒れた。先発・ウレーニャは５回２安打無失点と好投していたが、下半身に張りが出たため大事を取