旦那さんが仕事で忙しくて時間がなかったり、育児に非協力的だったりしてワンオペ育児を強いられているママは少なくないかもしれません。先日もママスタコミュニティには旦那さんが単身赴任なため、常にワンオペ育児を頑張る投稿者さんが、「ひとりで子育てすることの辛さ」を吐き出していました。『ひとりで子育て、つらいなあ。反抗期も学校の送迎も全部ひとりでやっていて、立て続けに子どもが病気をもらってきていっぱいいっぱ