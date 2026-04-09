夫に先立たれ、ひとり暮らしの私。娘（タマキ）がひとりいますが、すでに結婚をしており、同居はしていません。ときどき旅行に行きたいと思っても夫はいないし、誘いあえるような友人も残念ながらいません。そこで娘を誘うのですが……とにかく気が利かないんです。昔から気が回るほうではなかったけれど、旅行中モタモタする姿に私はイライラしてばかり。ついつい怒鳴ってしまうこともあります。もっと気を利かせて、私のためにい