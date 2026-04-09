核軍縮に向けた具体的な道筋を求め、長崎市長と広島市長が高市首相に要請書を手渡しました。 高市首相は「被爆地の声をしっかり受け止めたい」と答えたということです。 首相官邸を訪れた、長崎市の鈴木市長と広島市の松井市長。 高市首相に要請書を手渡し、4月下旬にアメリカ・ニューヨークで開かれるNPT＝核拡散防止条約の再検討会議を前に核軍縮に向けた「具体的な道筋」を示すよう求めました。