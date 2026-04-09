札幌市の秋元市長は、夜間急病センターの名称を「夜間休日急病センター」に改め、４月から新たに日曜、祝日の日中の時間帯に小児科を加えたと公表しました。夜間急病センターはこれまで夜間の急病人に対応する緊急の医療施設として、小児科や内科など４つの診療科で運用されてきましたが、秋元市長は４月９日の会見で、名称を「夜間休日急病センター」に改め、日曜・祝日の午前９時から午後５時までの日中