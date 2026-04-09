スーパーで弁当の天丼を盗んだとして、釧路市内に住む無職の男(51)が窃盗の疑いで、現行犯逮捕されました。釧路警察署によりますと、男は2026年4月9日正午前、釧路市星が浦大通3丁目のスーパーで、タケノコ入りの「細竹の天丼」(販売価格539円)を盗んだ疑いが持たれています。警備員が天丼を持ったまま店外に出た男に声をかけ、常人逮捕しました。男の自宅はスーパーから約10キロ離れています