京都府南丹市では、行方不明になっている男子児童の捜索が、9日も続いています。児童の小学校では9日朝、入学式が行われ、警察官らが見守る中、新入生が登校しました。■公民館の裏側に山へつながる道規制線の奥に警察官いまだ消息のつかめない京都府南丹市の小学生、安達結希くん11歳。行方不明から、9日で17日です。連日続く、懸命な捜索。公民館の裏側には山へとつながる道があり、規制線の奥に警察官の姿がありました。この