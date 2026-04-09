新潟県長岡市で5月に開催される野外音楽イベント『ながおか米百俵フェス』に出演するアーティストが出揃いました。 4月9日、第3弾として新たに出演が発表されたのはギタリストのChar、6月に解散を迎えるSHISHAMOのほか、ミュージックビデオがSNSでバズり、勢いに乗るクレイジーウォウウォ！！など5組で、これで出演する全19組が出そろいました。 また、一日の最後を彩る長岡花火の中で、出演アーティス