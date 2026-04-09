プロ初先発で初勝利を挙げた阪神・茨木＝甲子園七回裏2死一、二塁降雨コールドゲームで阪神が勝った。プロ4年目で初先発した茨木は変化球が切れ、6回5安打無失点でプロ初勝利。四回の森下の一発と大山の適時打による2得点を生かした。ヤクルトは奥川を援護できなかった。