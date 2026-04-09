SKE48の公式サイトが9日に更新され、中坂美祐（20）が10日から活動再開すると発表した。グループ公式サイトで「2026年1月8日よりSKE48の活動を自粛させていただいておりましたが、明日、2026年4月10日から活動を再開させていただくことになりました」と報告。12日に予定されるFC会員限定バスツアー「家族旅行2026」は不参加となるものの、「上記以外のメディア出演・イベント出演・広告出演などの対外的な活動につきましては